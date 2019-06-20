Кабардино-Балкарские правозащитники обвинили полицейских в подбросе марихуаны лидеру «Хабзэ» Кочесоко

Кабардино-Балкарский правозащитный центр и еще несколько республиканских общественных организаций в открытом письме обвинили сотрудников Центра «Э» и СОБРа Росгвардии в подбросе марихуаны лидеру движения «Хабзэ» («Кодекс») Мартину Кочесоко.

20 июня, во время обжалования своего ареста в Верховном суде КБР, Кочесоко рассказал адвокатам подробности своего задержания 7 июня. По его словам, сразу после того, как его остановили на трассе «Кавказ» сотрудники ГАИ, подбежавшие бойцы СОБРа и полицейские повалили его лицом на землю и подложили марихуану ему в машину и в одежду, а после в присутствии понятых заставили признать вину. Позднее в разговоре с членом ОНК мужчина вину отрицал.

Авторы обращения связали уголовное преследование Кочесоко с его активной позицией по сохранению черкесского языка и культуры и критикой российской региональной политики. «Конституция не работает, федерализм упраздняется, а власть отдаляется от народа и тем самым усугубляет системный кризис», – писал он за неделю до задержания.