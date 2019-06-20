Правящая партия Польши заявила о намерении национализировать иностранные СМИ

Правящая партия Польши «Закон и справедливость» в случае победы на осенних выборах намерена национализировать СМИ, которые учредили иностранные акционеры, передает Reuters.

«Уважающая себя партия и уважающий себя народ не могут допустить, чтобы большинство СМИ продолжали оставаться в чужих руках», — заявил вице-премьер Ярослав Говин. Он утверждает, что передача контроля над СМИ польской нации — приоритетная задача для будущего парламента. По словам Говина, в случае возникновения конфликта интересов газеты иностранных акционеров представляют выгодную для них точку зрения.

В 2015 году после прихода к власти «Закон и справедливость» взяла контроль над телеканалом TVP, который оппозиционеры критикуют за необъективность и продвижение правительственной точки зрения, отмечает агентство.

В 2016 году Польша оштрафовала частный телеканал TVN24, который принадлежит американской медиагруппе Discovery, за освещение протестов в парламенте. Госдепартамент США предположил, что польские власти хотят завладеть телеканалом, после чего правительство Польши отменило штраф.