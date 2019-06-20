Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате четырех млн долларов

Басманный суд Москвы арестовал до 19 августа бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка «Кредитный Экспресс». Об этом сообщает РИА Новости.

Защита предлагала отпустить бизнесмена под залог в 10 млн рублей. Бойко-Великий свою вину не признает. Адвокаты намерены обжаловать решение суда.

По версии следствия, в 2013-2018 годах владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий вместе с бывшим директором «Кредитного Экспресса» Аллой Кабановой и еще несколькими сотрудниками похитили более 180 млн рублей и 929 тысяч долларов. Следователи считают, что фигуранты дела составляли фиктивные документы о якобы полученных кредитах, а также похищали деньги клиентов банка.

Следственный комитет ходатайствовал об аресте всех подозреваемых. Источник РБК сообщил, что для одной из фигуранток дела, которая дала показания против Бойко-Великого, СК запросил домашний арест.

В мае 2018 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Кредитный Экспресс» из-за подозрений в нарушении законов и легализации доходов. Ранее против Бойко-Великого возбуждали дело о незаконном приобретении земли для агрохолдинга «Русское молоко», но преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Бойко-Великий — основатель инвестиционной компании «Вашъ финансовый попечитель», в которую также входит «Русское молоко». Кроме того, бизнесмен возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.