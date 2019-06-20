Международные резервы России выросли до максимума с 2014 года

На 14 июня 2019 года международные резервы России составили 504,5 млрд долларов, увеличившись за неделю на 1,8 млрд долларов. Об этом сообщает Центробанк.

Таким образом, объем международных резервов превысил установленный регулятором целевой уровень в 500 млрд долларов и достиг максимального уровня за последние пять лет. ЦБ объясняет увеличение резервов положительной переоценкой и покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы России — это высоколиквидные иностранные активы, находящиеся под контролем ЦБ и правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования и резервной позиции в Международном валютном фонде.