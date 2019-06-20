В Грузии участники протестов начали штурм парламента

Участники акции протеста в Тбилиси ворвались в здание парламента Грузии, они требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения внеочередных выборов. Об этом сообщает «Грузия Online». Полиция с дубинками и щитами пытается остановить вторжение, но спецсредства не применяет.

«Новости-Грузия» пишет, что во внутренний двор парламента ворвались около 100 человек. Туда приехал министр внутренних дел Георгий Гахария, который назвал происходящее «штурмом государственных институций». Вскоре он заявил, что готов уйти в отставку, «если будет такая необходимость».

Перед зданием российского консульства собралось около сотни митингующих, передает корреспондент «Новой газеты». Протестующие скандируют: «Россия — оккупант».

Перед зданием российского консульства собралось около 100 митингующих, которые скандируют: «Россия — оккупант»



Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/MBfFTbgxdq — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 20, 2019

20 июня в Тбилиси и Батуми начались протестные акции после того, как в грузинском парламенте выступил российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента. Его прервали оппозиционные депутаты и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. Члены партии «Европейская Грузия» назвали Россию оккупантом и покинули зал.

Затем в здание парламента, по словам Гаврилова, пришли радикалы, которые облили его водой и попытались отобрать у него документы. После этого в Тбилиси у здания парламента и на центральной площади в Батуми начались выступления. Вскоре российские депутаты покинули Грузию.

Грузинская оппозиция дала правящей партии один час для отставки Кобахидзе, Гахария и Гомелаури, поэтому после его истечения участники акции ворвались на территорию парламента.