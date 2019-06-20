Минобороны предложило ввести уголовную ответственность за снос памятников российским военным за рубежом

Минобороны разработало законопроект, предполагающий введение уголовной ответственности за повреждение или уничтожение памятников российским военным, в том числе за рубежом. Документ опубликован на сайте правительства.

Ведомство предлагает добавить в Уголовный кодекс статью 243.4 — «Уничтожение или повреждение символов воинской славы России». Среди предполагаемых мер наказания для иностранных граждан, причастных к подобному, запрет на въезд в Россию, арест активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями.

Кроме того, Минобороны предлагает штрафовать на сумму до 5 млн рублей, либо наказывать принудительными работами или лишением свободы сроком на 5 лет в случае, если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, по мотивам ненависти или вражды или связано с применением насилия.

Законопроект находится на стадии общественного обсуждения. Отмечается, что его разработали на фоне участившихся случаев уничтожения и повреждения памятников воинской славы России за рубежом.

Ранее в Харькове активисты проукраинских организаций и партий снесли бюст маршала СССР Георгия Жукова. Сообщалось, что силовики пытались помешать активистам, но его снесли «за какие-то несколько секунд». Мэр Харькова пообещал восстановить памятник, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве.