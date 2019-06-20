В Тбилиси полиция распылила в протестующих слезоточивый газ и начала стрелять резиновыми пулями

В Грузии у здания парламента полиция распылила в протестующих слезоточивый газ, передает корреспондент «Новой».

⚡️Полиция в Грузии применила против протестующих слезоточивый газ



Видео: Екатерина Фомина / для «Новой» pic.twitter.com/GVVUGhx00K — Новая Газета (@novaya_gazeta) June 20, 2019

Полицейские также стали стрелять в воздух. Силовики перекрыли вход на улицу Руставели, где находится здание парламента. Людей оттеснили на Площадь Свободы, пространство перед парламентом закидали второй волной слезоточивых шашек, но никто не уходит. От газа пострадали как митингующие, так и полицейские. Силовики стали стрелять по протестующим резиновыми пулями.

Фото: Екатерина Фомина / для «Новой»

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал протест справедливым, но заявил, что оппозиция пытается политизировать выступления и дестабилизировать ситуацию, передает РИА Новости.

Участники акции выступают с антироссийскими лозунгами и требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Протесты начались вечером 20 июня после того, как в грузинском парламенте выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он открыл сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента. Из-за этого депутаты от грузинской оппозиции сорвали проведение мероприятия.