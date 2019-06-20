Во время протестов в Тбилиси пострадали более 50 человек

Грузинский Минздрав заявил о 52 пострадавших во время протестов перед зданием парламента в Тбилиси, 38 из которых — полицейские. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о 16 госпитализированных, 12 из которых получили легкие ранения, еще четверо — средние.

При этом полиция продолжает стрелять по протестующим резиновыми пулями и распылять слезоточивый газ, люди прячутся за машинами. Силовики встали на ступени здания парламента и пытаются оттеснить митингующих, передает корреспондент «Новой».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявил, что «деструктивные» оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют «план Москвы». Он сказал это в ответ на призывы экс-главы страны Михаила Саакашвили к полиции встать на сторону народа, передает Интерфакс.

Протестующие пытались прорваться в здание парламента. Они требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Митингующие считают предательством властей выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он открывал сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента, но мероприятие сорвали.