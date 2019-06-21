В Тбилиси полиция применила водометы против митингующих у здания парламента

Во время протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси сотрудники ОМОНа применили водометы, передает телеканал«Рустави 2».

А вот и водометы



📹: Дождь pic.twitter.com/KtrW5hDQ3F — Телеканал Дождь (@tvrain) 20 июня 2019 г.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов вытеснили протестующих с площади у здания парламента в сторону площади Свободы. По словам корреспондента «Новой», с площади ушли представители политических партий, но на улицах все еще остаются рядовые активисты, при этом люди не расходятся, и время от времени сменяют друг друга.

Силовики задерживают протестующих и продолжают использовать против них шашки со слезоточивым газом и резиновые пули. Несколько из таких пуль попали в корреспондентов «Новой газеты», они отделались легкими ушибами.

Фото: Екатерина Фомина/ специально для «Новой газеты»

В МВД объяснили, что начали применять спецсредства, чтобы не позволить участникам акции ворваться в парламент и во избежание нанесения вреда здоровью граждан и полицейских. В министерстве пообещали дать правовую оценку действиям протестующих и отреагировать «на каждый факт правонарушения и преступления».

По последним данным, в результате разгона протеста пострадали 39 участников акции и 30 полицейских. Точное число задержанных пока неизвестно.

Напомним, протесты и столкновения в Тбилиси начались после того, как днем в четверг в парламенте страны выступил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Он открывал сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента, и говорил на русском языке. Грузинская оппозиция посчитала это предательством и потребовала отставки спикера парламента, главы МВД и Службы госбезопасности.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, заявила, что «деструктивные» оппозиционные силы, провоцирующие насилие, выполняют «план Москвы».

В связи с протестами патриархат Грузии выпустил специальное заявление, в котором призвал стороны конфликта не прибегать к насилию и не поддаваться эмоциям: «Мы обращаемся к партиям, независимо от их политической ориентированности, к журналистам, к дипломатическому корпусу, к жителям с просьбой сделать все для того, чтобы ситуация не вышла из под контроля и в стране сохранялась безопасная обстановка».