Грузинская оппозиция объявила о новых протестных акциях в Тбилиси

Грузинская оппозиция объявила о новых акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси в 19:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает агентство PIA со ссылкой на главу партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

«Мы собираемся на проспекте Руставели, где представим обществу наш план действий, сколько людей придет», — сообщил Вашадзе.

Оппозиция выдвинула властям три требования, в частности об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также об отказе от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов.

Протесты в Грузии начались после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он открывал сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента, и говорил на русском языке. Грузинская оппозиция посчитала это предательством.

При разгоне протестов полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских.