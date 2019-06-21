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Грузинская оппозиция объявила о новых протестных акциях в Тбилиси

Политика

 

Грузинская оппозиция объявила о новых акциях протеста на проспекте Руставели в Тбилиси в 19:00 по местному времени (18:00 мск), сообщает агентство PIA со ссылкой на главу партии «Единое национальное движение» Григола Вашадзе.

«Мы собираемся на проспекте Руставели, где представим обществу наш план действий, сколько людей придет», сообщил Вашадзе.

Оппозиция выдвинула властям три требования, в частности об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также об отказе от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов.

Протесты в Грузии начались после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Он открывал сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента, и говорил на русском языке. Грузинская оппозиция посчитала это предательством.

При разгоне протестов полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В результате пострадали более 50 человек, в том числе 38 полицейских.

 

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Теги:
парламент, протесты, грузия, ek
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