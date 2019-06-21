NYT: Трамп одобрил удары по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, но потом отменил решение

Президент США Дональд Трамп одобрил удар по Ирану в ответ на сбитый американской дрон, однако затем отменил свое решение. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонминые источники.

По словам собеседника газеты, удары по ряду целей, в том числе по радарам и ракетным батареям, должны были нанести утром, чтобы минимизировать жертвы среди военных и гражданских лиц.

Самолеты и корабли уже были готовы к операции, когда пришло сообщение от американских властей о ее отмене, по крайней мере временно, говорит источник издания.

В Белом доме и Пентагоне отказались прокомментировать ситуацию. Ранее Трамп написал у себя в твиттере, что Иран «совершил большую ошибку». Позже он допустил, что иранские военные могли атаковать беспилотник по ошибке.

Сообщения об уничтожении американского дрона Global Hawk появились накануне 20 июня. По данным иранской стороны, это произошло у входа в Персидский залив после того, как беспилотник вошел в воздушное пространство Ирана. В США утверждали, что его сбили в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.