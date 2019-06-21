«Фонтанка»: петербургского оперативника ФСБ отправили под домашний арест по делу о передаче взятки в 10 млн рублей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест сотрудника отдела Кировского района ФСБ Кирилла Либена по подозрению в посредничестве во взятке в особо крупном размере (ст. 290.1 УК), сообщает «Фонтанка».

По данным издания, столичный бизнесмен передал Либену 10 млн рублей. При этом отмечается, что изначальная сумма сделки составляла 20 млн рублей.

Незадолго до этого они обговаривали нюансы сделки: оперативник якобы обещал «решить вопрос в правильном ключе с материалом проверки», которую проводило Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД.

Как утверждает «Фонтанка», 33-летний Кирилл Либен ранее работал в четвертом отделе ФСБ, который курирует госвласть, в зону его контрразведывательного обеспечения входили все чиновники Смольного. Признает ли он свою вину, не уточняется.