«Коммерсант»: открытие канала имени Москвы отложено из-за новой протечки в Тушинском тоннеле

Открытие канала имени Москвы отложили на неопределенный срок из-за новой протечки в Тушинском тоннеле. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников.

По их словам, протечка возникла накануне 20 июня, после чего воду из канала сбросили в аварийном порядке. Движение судов между шлюзами №7 и №8 приостановлено.

Источники утверждают, что поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт (щебень, песок, гипс, металлолом) также перерезана.

Первая авария в Тушинском тоннеле произошла 10 января. В районе стыка автомобильного тоннеля на Волоколамском шоссе под дамбой произошел размыв и провал грунта.

Вода просочилась из-за ошибок, допущенных при проектировании и строительстве, отмечало издание. На поиски пробоины тогда ушло три месяца.