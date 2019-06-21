Оюб Титиев вышел на свободу по УДО

Глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев вышел на свободу условно-досрочно из колонии-поселения в Аргуне.

Фото: Дмитрий Пискунов

– Оюб, вы планируете вернуться к правозащитной деятельности?

– А я из нее и не уходил.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее приветствовал решение об освобождении Титиева: «Наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста».

В марте суд признал Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков и назначил ему четыре года лишения свободы. При задержании в январе прошлого года полицейские нашли в его машине пакет с 200 граммами марихуаны.

Сам Титиев свою вину не признавал. Его защита настаивала, что наркотики ему подбросили, а дело было сфабриковано, чтобы прекратить расследовательскую и правозащитную работу «Мемориала».