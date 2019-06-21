СМИ: запуск телескопа «Спектр-РГ» перенесли из-за разрядившегося аккумулятора

Запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесли из-за разряженной батареи. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Пуск ракеты должен был состояться 21 июня в 15:17 мск с космодрома Байконур. Однако незадолго до этого «Роскосмос» сообщил, что при подготовке было найдено «замечание». Других подробностей не сообщалось.

«Если проблему с зарядкой аккумуляторной батареи на ‘‘Спектре-РГ’’ не устранят оперативно, то ракету ‘‘Протон-М’’ снимут со стартового комплекса и возвратят в монтажно-испытательный корпус», — заявил собеседник агентства.

Как передает ТАСС, пуск предварительно перенесли на резервную дату — 22 июня.

«Спектр-РГ» — совместный российско-германский проект. Обсерватория будет сканировать небо с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Главной задачей проекта станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн.