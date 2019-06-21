Во время протестов в Грузии пострадали не менее 240 человек. Среди них 80 полицейских

В результате столкновений протестующих и полиции в Грузии пострадали 240 человек, из них 80 человек — сотрудники полиции. Об этом сообщает «Первый канал Грузии» со ссылкой на первого замминистра здравоохранения Зазу Бохуа.

По его информации, 102 пациента до сих пор остаются в клиниках, состояние одного из пострадавших остается тяжелым, двоим проводится операция.

Врачи говорят о травмах разного типа: ушибы, синяки, интоксикация и травма глаз.

Ранее сообщалось о 52 пострадавших, среди которых было 38 полицейских. При разгоне митингующих полиция использовала водометы, резиновые пули и слезоточивый газ.

Протесты в Грузии начались после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова 20 июня. Он открывал сессию Межпарламентской ассамблеи православия с места, предназначенного для спикера парламента, и говорил на русском языке.

Грузинская оппозиция посчитала это предательством и выдвинула властям три требования: об отставке председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, а также об отказе от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы выборов.