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В Кремле назвали протесты в Грузии «русофобской провокацией»
В Кремле выразили беспокойство акции протеста в Грузии, вызванные выступлением депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.
«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным как русофобской провокацией, и, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — заявил Песков.
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