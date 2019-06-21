В Кремле назвали протесты в Грузии «русофобской провокацией»

В Кремле выразили беспокойство акции протеста в Грузии, вызванные выступлением депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

«Все то, что вчера происходило в Грузии, является ничем иным как русофобской провокацией, и, конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — заявил Песков.

Дополняется