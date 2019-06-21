Cпикер грузинского парламента объявил об отставке после протестов в Тбилиси

Обновление 15:06 Вслед за Кобахидзе в отставку ушел еще один депутат парламента — организатор Межпарламентской ассамблеи православия Закария Куцнашвили.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после протестов в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал «Рустави-2» со ссылкой на представителей партии «Грузинская мечта». Ее генсек Каха Каладзе назвал решение проявлением «ответственности перед народом». Его место занял лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.

Его отставка была одним из требованием оппозиции, сторонники которой вечером 20 июня провели массовый митинг у здания парламента. Поводом для него стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которую тот по протоколу открыл, сидя в кресле спикера.

Грузинская оппозиция посчитала это предательством, поскольку Гаврилов неоднократно поддерживал независимость Абхазии и Южной Осетии, а также, по их данным, участвовал в грузино-абхазской войне (сам депутат это отрицает). Кобахидзе, находившийся 20 июня в Баку с визитом, говорил, что не знал о председательстве Гаврилова на заседании в здании парламента.

Ночью полиция стала разгонять собравшихся, которые попытались взять здание парламента штурмом, с применением резиновых пуль, слезоточивого газа и водометов. В ходе столкновений пострадали более 240 человек, из которых 80 — сотрудники полиции.