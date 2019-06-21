МВД обнаружило нарушения в действиях полицейских, расследовавших дело Ивана Голунова

МВД выявило нарушения в работе сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы, которые проводили оперативные мероприятия в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому Голунов проходит в качестве обвиняемого, передадут в прокуратуру Москвы для последующей передачи в Следственный комитет.

Кроме того, глава МВД Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения по созданию внутри министерства структуры по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках. Накануне в ходе «прямой линии» с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин.

Обсуждение проблемы фальсификации уголовных дел по наркотическим статьям началось после того, как журналиста «Медузы» Ивана Голунова незаконно обвинили в попытке сбыта наркотиков. Тот утверждал, что наркотики ему подбросили и связывал преследование со своей расследовательской деятельностью.

Спустя несколько дней, после большого общественного резонанса его уголовное преследование прекратили, а Владимир Путин уволил начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и главу управления внутренних дел по Западному административному округу Андрея Пучкова.

Вместе с тем, Путин высказался против либерализации антинаркотического законодательства и смягчения наказания по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«У нас действительно за нарушения в сфере оборота наркотиков много обвинительных приговоров, от всего количества тюремного населения это 26%. Нужно ли либерализовать? На мой взгляд, нет. Угроза для страны, нации, народа очень велика. Если человек хранит незаконно, распространяет даже небольшие дозы, нужно нести за это ответственность. И никакой либерализации здесь быть не может», — заявил он в ходе «прямой линии».