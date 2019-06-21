Главу подмосковного Пушкина отправили в СИЗО по обвинению во взятке недвижимостью от застройщика

Басманный суд Москвы арестовал до 13 августа бывшего мэра подмосковной Балашихи и действующего главу Пушкинского района Евгения Жиркова по обвинению во взятке недвижимостью от застройщика. Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Обвинения касаются событий 2015 года, когда Жирков еще возглавлял Балашиху. По версии следствия, он получил за покровительство более 1 тысячи кв.м. нежилого помещения в строящемся многоквартирном доме от его застройщика, который неоднократно срывал сроки сдачи жилья в эксплуатацию (ч. 6 ст. 290 УК).

Жирков руководил городским округом Балашиха в 2014-2017 годах, куда он перешел с аналогичной должности в Железнодорожном. Он подал в отставку после того, как президент Владимир Путин из-за жалобы во время «Прямой линии» поручил закрыть балашихинский мусорный полигон «Кучино», находившийся рядом с жилыми домами.

Источники РБК, первым сообщившего о задержании чиновника, также утверждали, что в отношении него также открыли дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), а следствие интересовалось видео на YouTube, где якобы Жирков обсуждал распределение откатов по контрактам, сидя рядом с сумкой с деньгами.