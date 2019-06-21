ФСБ отчиталась о задержании уроженцев Карачаево-Черкесии, планировавших создать на Кавказе шариатское государство

Сотрудники ФСБ вместе с МВД и Росгвардией задержали в Карачаево-Черкесии 11 человек, а также еще одного уроженца республики в Москве, которые, по их данным, были сторонниками движения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (запрещенной в России экстремистской организации). Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

При обыске у них изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, «экстремистскую» религиозную литературу, а также флэш-карты и диски с видео «террористического характера». Сами они якобы пропагандировали радикальный ислам и планировали создать на территории Северного Кавказа шариатское государство.

Участники ультраконсервативного исламского движения «Ат-Такфир Валь-Хиджра», созданного в Египте в 1971 году, выступают за полный разрыв с современным мусульманским обществом, которое обвиняют в «неверии». В России оно было запрещено Верховным судом в 2010 году.