Облившему краской памятник «вежливым людям» в Симферополе украинцу дали полгода колонии-поселения

Суд в Крыму 17 апреля приговорил к шести месяцам колонии-поселения гражданина Украины Максима Сокуренко, который облил краской памятник «вежливым людям» в центре Симферополя. Об этом сообщила «Крымская правозащитная группа».

Инцидент произошел в конце января: Сокуренко, как отмечали в полиции, будучи пьяным, ночью облил красной краской памятник российским военным и табличку с датой поднятия российских флагов над зданием Верховного Совета Крыма в 2014 году.

После задержания свои действия он объяснял «недовольством властью», а в приговоре было указано, что он совершил эти действия «исходя из мотивов политической ненависти». Его действия следствие расценило как вандализм (ч. 2 ст. 214 УК).

Памятник "Вежливым людям" в Крыму очистили от краски https://t.co/MQWtPlE9b3 pic.twitter.com/6ZFdQK124L — РИА Новости (@rianru) January 28, 2019

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Памятник «вежливым людям» появился в Симферополе в июне 2016 года. Его посвятили российским военным без опознавательных знаков, появившимся на полуострове в конце февраля 2014 года и до проведения референдума в марте блокировавшим действия украинских войск.

Изначально власти России отрицали присутствие военных на полуострове, однако затем признали, что войска «обеспечивали спокойствие» в ходе подготовки референдума. Украина и страны Евросоюза не признали его итогов.