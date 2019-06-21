«Несоразмерно сбитому дрону»: Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек

Президент Дональд Трамп подтвердил в твиттере, что отменил запланированные удары по Ирану в ответ на сбитый над Ормузским проливом беспилотник. По его словам, решение отменили после того, как число жертв от готовившейся атаки оценили в 150 человек.

«Мы были готовы нанести ответный удар по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. "150 человек, сэр", — ответил генерал. За десять минут до удара я остановил его — непропорционально за сбитый беспилотный дрон», — написал Трамп.

Командующий иранскими воздушно-космическими силами Амир Али Хаджизаде в свою очередь заявил, что сбив 20 июня беспилотник, военные пожалели летевший рядом с ним американский самолет-разведчик с 35 пассажирами на борту. По данным газеты WP, госсекретарь Майк Помпео пригрозил Ирану военный ответ за гибель даже одного своего солдата.

Из-за усиления конфликта несколько авиакомпаний прекратили полеты над этой областью — в том числе Lufthansa, British Airways, а также Малазийские и Сингапурские авиалинии. Индия направила в акваторию Оманского залива и Персидского залива эскадренный миноносец и патрульный корабль.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в марте Трамп объявил о выходе из сделки по сдержанию ядерных разработок Ирана. А в середине июня США также обвинили Иран во взрывах на двух нефтетанкерах в Оманском заливе, попытке сбить там же их дрон, а также, по данным СМИ, и в уничтожении другого дрона в Красном море контролируемыми ими йеменскими хуситами.