Саамский активист, жаловавшийся на вип-охоту на местах выпаса оленей, обвинил прокуратуру в давлении

Саамский активист Андрей Данилов, выступавший против организации вип-охоты на территориях выпаса оленей в Мурманской области, обвинил сотрудников областной прокуратуры в оказании давления. Об этом «Новой» сообщила Ольга Подоплелова – старший юрист Института права и публичной политики, представляющая интересы Данилова.

Данилова дважды за неделю вызывали в прокуратуру, чтобы по указанию Генпрокуратуры опросить об организации бизнесменом вип-охоты. Однако на допросе в природоохранной прокуратуре его спрашивали в основном о работе его Фонда саамского наследия и развития. По словам Подоплеловой, Данилова спрашивали о возможных связях Фонда с совхозом «Оленевод», который выпасает оленей на месте для охоты, а также о его родственниках.

В прокуратуре также ставили под сомнение правомочность Фонда действовать в интересах саами. «Прозвучали обвинения в том, что саами считают диких оленей своими, что все их требования в отношении земли охотучастка необоснованны. Когда мы заявили, что при выделении охотучастка был нарушен принцип свободного, предварительного и осознанного согласия при принятии решения, затрагивающего интересы коренного малочисленного народа саами,

нам задали вопрос: "Вы сами этот принцип придумали?"», – рассказала «Новой» юрист.

Сразу после беседы в природоохранной прокуратуре области Андрея вызвали в прокуратуру Мончегорска, сообщив, что разговор пойдет о тех же самых вопросах. Фонд саамского наследия и развития заявил, что рассматривает происходящее как давление на Андрея Данилова и попытку в связи с его правозащитной деятельностью.

Напомним, в январе 73 га тундровых земель в Ловозерском районе Мурманской области на 30 лет предоставлены региональным Минприроды белгородскому охотничьему клубу «БЗРК» по цене полтора рубля за гектар. На этих землях пасут оленей саами – коренной народ, проживающий в Мурманской области.