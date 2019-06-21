У парламента Грузии возобновилась акция протеста

В Тбилиси у здания парламента возобновилась антиправительственная акция, на проспекте Руставели собрались уже около 3 тысяч человек, сообщает корреспондент «Новой газеты». Трансляцию с места событий на русском языке ведет JAMnews.

Участники акции ведут себя спокойно, у парламента установили звуковую аппаратуру и сцену, с которой выступают представители грузинской оппозиции. Они выступили за отставку главы МВД Гахарии, а также призвали открыть против него дело о применении насилия при разгоне вчерашней акции.

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

Всего во время разгона акции протеста 20 июня с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали около 240 человек, а еще 300 участников акции, по данным полиции, были задержаны. Сегодня суды Тбилиси приговорили первых из них к административным арестам.

Ее участники требовали отставки спикера нижней палаты Ираклия Кобахидзе и главы МВД, допустивших выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который публично поддерживал независимость Абхазии и Южной Осетии. 21 июня Кобахидзе объявил об уходе.