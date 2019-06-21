«Нечего сказать»: в Кремле отказались комментировать расследование «Новой» о роли ФСБ в деле Голунова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга отказался комментировать расследование спецкора «Новой газеты» Андрея Сухотина, назвавшего дело журналиста Ивана Голунова частью «междоусобной войны» сотрудников ФСБ.

«Здесь мне нечего сказать», — заявил Песков, отметив, что в Кремле материал «видели в дайджестах» для администрации президента (цитата по Рамблеру со ссылкой на РИА Новости).

Согласно изложенной в расследовании версии, скандал с Голуновым был использован, чтобы устранить возможного кандидата на должность первого замглавы ФСБ Сергея Королева, который сейчас возглавляет службу экономической безопасности ведомства. Так, по данным «Новой», его имя было убрано из проекта президентского указа о присвоении воинских званий к Дню России.

Королеву приходится крестным сыном помощник главы управления ведомства по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого ранее СМИ из-за его связей с похоронным бизнесом называли интересантом уголовного преследования журналиста Голунова. Таким образом скандал мог быть выгоден клану, связанным с бывшим замглавы управления собственной безопасности ФСБ Олегом Феоктистовым, утверждалось в расследовании.