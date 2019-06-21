Семнадцать жителей Омской области объявили бессрочную голодовку из-за произвола областных властей

Семнадцать жителей Омской области объявили бессрочную голодовку на территории санатория «Рассвет» после того, как своей аналогичной акцией в День России им почти не удалось добиться результатов. Голодовка будут проводить вахтовым способом – по очереди небольшими группами – до полного исполнения требований.

В их предупредительной трехдневной акции с 12 июня участвовали двенадцать человек. После нее им удалось добиться только ремонта дороги в селе Верхний Карбуш, чего жители ждали около 10 лет. В этот раз к ним присоединились еще пятеро новых участников.

Как состав участников акции, так и их требования сильно разнятся. Среди них омские активисты и правозащитники, обманутые пайщики кооператива, сельский депутат, участник ядерных испытаний в Семипалатинске и сельский имам. Они добиваются справедливого расследования затронувших их дел, а также объективного разбирательства в связи с пытками в ИК-6 и проведения референдума на тему строительства китайского городка под Омском.

«Большинство участников – люди работающие в разных местах – рассказала главврач «Рассвета» Натела Полежаева, добивающаяся увеличения финансирования ее заведения по ОМС. – им надо содержать семьи, многим приходится ходить по судам, они не могут здесь сидеть месяцами, ждать, когда власть обратит на них внимание. Поэтому решили делать так: с 21 по 23 июня голодают четверо человек, затем с 24 по 26 – следующая четверка, за ней – следующая, через 9 дней в голодовку вступает снова первая группа и т.д.

Будем голодать до победы: все наши требования законные, мы голодаем не только за себя, но в интересах большинства омичей, страдающего от произвола властей, нищеты, бесправия».

Депутат Госдумы Олег Смолин передал требования участников голодовки главному омбудсмену страны Татьяне Москальковой: ее приезд в Омск ожидается в ближайшие 10-12 дней.