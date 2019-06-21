Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию

Президент России Владимир Путин с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан на территорию Грузии. Соответсвующий указ «Об отдельных мерах по обеспечению нацбезопасности России и ее граждан» опубликован на сайте Кремля.

Путин поручил кабмину обеспечить возвращение в РФ россиян, временно находящихся на территории Грузии, и их багажа. Также в документе содержатся рекомендации российским туроператорам, которым предлагается воздержаться от продажи туров в Грузию.

Помимо этого, президент поручил МИД обеспечить координацию действий с властями Грузии при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности россиян.

«Указа Путина относительно Грузии — вынужденная рестрикция на фоне экстремистских действий в Тбилиси», — объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, запрет на авиарейсы в Грузию будет действовать до тех пор, пока там не будут сняты угрозы для граждан России.

Отметим, что сейчас в столицу Грузии напрямую летают Аэрофлот, Уральские авиалинии и S7. Последняя авиакомпания уже заявила, что закрывает продажу билетов в Грузию с 8 июля.

По оценкам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в Грузии сейчас находится несколько тысяч российских туристов. Предполагается, что все они до 8 июля должны вернуться.

Решение президента обеспечить безопасность россиян в Грузии связано с массовыми протестами в Тбилиси, которые спровоцировало вчерашнее выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, публично поддерживающего независимость Абхазии и Южной Осетии.

У здания парламента Грузии с 20 июля проходят митинги оппозиции: его участники требовали отставки спикера нижней палаты Ираклия Кобахидзе и главы МВД, допустивших выступление в парламенте депутата Госдумы. Во время разгона акции протеста с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа пострадали около 240 человек, а еще 300 участников акции, по данным полиции, были задержаны.

21 июня Кобахидзе объявил об уходе. Теперь протестующие требуют открыть дело против министра внутренних дел за применение насилия при разгоне вчерашней акции.