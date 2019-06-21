PASMI: родственники замглавы ГБУ «Ритуал» владеют недвижимостью в Барвихе на 2,5 млрд рублей

Родственники первого заместителя государственного бюджетного учреждения «Ритуал» Валериана Мазараки, расследованием деятельности которого занимался журналист «Медузы»Иван Голунов, владеют недвижимостью в подмосковной Барвихе стоимостью более 2,5 млрд рублей, выяснило издание PASMI.

Брат замглавы ГБУ «Ритуал» Лев и его жена Анастасия ( в девичестве - Коровка), как ранее сообщали «Новая газета», Baza и Transparency International, соседствуют в элитном коттеджном поселке на Истринском водохранилище с главой московского управления ФСБ Алексеем Дорофеевым и его замом Маратом Медоевым, которых СМИ называли возможными инициаторами дела против Голунова.

PASMI обнаружило, что Лев Мазараки поставил на учет недострой на территории кооператива «Барвиха» в деревне Шульгино. Согласно выписке из Росреестра, к апрелю этого года объект был построен на 75%. Площадь дома по проекту составляет более 3 тысяч кв.м, а на участке располагаются футбольное поле и искусственное озеро.При этом земля под ними, как пишет PASMI, находится в собственности РФ, поскольку входит в состав лесного фонда.

Фото: PASMI

Два опрошенных журналистами эксперта по недвижимости сошлись во мнении, что рыночная стоимость всех объектов с учетом их местонахождения и готовности варьируется в пределах 2 — 2,5 млрд рублей.

В пятницу «Новая газета» выпустила расследование Андрея Сухотина, назвавшего дело журналиста Ивана Голунова частью «междоусобной войны» сотрудников ФСБ.

Согласно изложенной в расследовании версии, скандал с Голуновым был использован, чтобы устранить возможного кандидата на должность первого замглавы ФСБ Сергея Королева, который сейчас возглавляет службу экономической безопасности ведомства. Так, по данным «Новой», его имя было убрано из проекта президентского указа о присвоении воинских званий к Дню России.

Королеву приходится крестным сыном помощник главы управления ведомства по Москве и Подмосковью Марат Медоев, которого ранее СМИ из-за его связей с похоронным бизнесом называли интересантом уголовного преследования журналиста Голунова. Таким образом скандал мог быть выгоден клану, связанным с бывшим замглавы управления собственной безопасности ФСБ Олегом Феоктистовым, утверждалось в расследовании.