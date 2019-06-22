Стоимость биткоина впервые за год превысила 10 тысяч долларов

В ночь на 22 июня курс биткоина преодолел отметку в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk. Это произошло впервые с мая 2018 года.

По данным CoinMarketCap, макимальная отметка — 10 882 долларов — была достигнута около 6 часов мск. По состоянию на 9 часов мск стоимость криптовалюты составляет 10 738 долларов.

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Напомним, в декабре 2017 года курс биткоина резко вырос и достиг 20 тысяч доолларов. Однако после этого стоимость криптовалюты стала быстро падать и в ноябре 2018 года она составила уже меньше 5 тысяч долларов. Весной 2019 года курс биткоина вырос почти вдвое.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая работает только в интернете. Эмиссия, или «майнинг», происходит с помощью работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.