NYT: Трамп отменил военный удар по Ирану по совету его любимого телеведущего

Президент США Дональд Трамп принял решение отменить авиаудар по Ирану, прислушавшись к совету телеведущего Fox News Такера Карлсона. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Карлсон при личном общении сказал президенту, что атака по Ирану будет сумасшествием и помешает Трампу переизбраться на президентский срок в 2020 году.

Накануне Трамп отменил запланированные удары по Ирану в ответ на сбитый над Ормузским проливом беспилотник.«Мы были готовы нанести ответный удар по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. "150 человек, сэр", — ответил генерал. За десять минут до удара я остановил его — непропорционально за сбитый беспилотный дрон», — написал Трамп.

Отношения между США и Ираном ухудшились после того, как в марте Трамп объявил о выходе из сделки по сдержанию ядерных разработок Ирана. А в середине июня США также обвинили Иран во взрывах на двух нефтетанкерах в Оманском заливе, попытке сбить там же их дрон, а также, по данным СМИ, и в уничтожении другого дрона в Красном море контролируемыми ими йеменскими хуситами.