Вокалист System of a Down высказался в поддержку сестер Хачатурян

Вокалист группы System of a Down Серж Танкян высказался в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. Об этом он написал в своем фесйбуке.

«Это пример того, как годы безнаказанного насилия над женщинами и детьми могут привести к жестокой мести. Суды должны проявить снисхождение к этим девушкам», — заявил музыкант.

14 июня девушкам предъявили обвинение в окончательной редакции по прежней статье – об убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), по которой им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Их защитники называли эту квалификацию самой тяжкой из всех возможных.

Сестер Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила в августе прошлого года – мужчину нашли мертвым в доме на московском Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди.

Согласно материалам дела, Михаил Хачатурян регулярно избивал несовершеннолетних дочерей, а также неоднократно посягал на их половую неприкосновенность, из-за чего у девушек возникли расстройства психики.