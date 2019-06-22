Путин: Россия не собирается отдавать Южные Курилы

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается передавать Южные Курилы. Об этом он сказал в интервью программе телеканала «Россия 1», передает Интерфакс.

«Ну, нет. Таких планов у нас нет», — сказал Путин, отвечая на вопрос, не придется ли спускать поднятый на Южных Курилах российский флаг.

По его словам, у России «большие программы развития Дальнего Востока, включая Южные Курилы». «Эти программы будут реализовываться — и по развитию экономики, рыбной отрасли, других составляющих. Мы будем развивать там инфраструктуру», — сказал президент.

Обсуждение курильского вопроса началось в ноябре прошлого года после встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Сингапуре. В январе на встрече в Кремле политики подтвердили намерение подписать мирный договор, но значительного прогресса в переговорах, как сообщали СМИ, достичь не удалось.

Заключению мирного соглашения мешает территориальный спор за острова южных Курил. Япония называет их своими оккупированными территориями, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Россия настаивает на том, что Курилы перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.