В «Сокольниках» трое детей упали с аттракциона

В московском парке «Сокольники» трое детей упали с аттракциона, их увезли на скорой помощи. Об этом РБК сообщили в администрации парка.

Инцидент произошел утром 22 июня, когда дети в возрасте от 11 до 13 лет катались на карусели. По словам сотрудника парка, аттракцион остановился, и крепления отстегнулись.

Сотрудник парка добавил, двоих детей доставили в травмпункт, еще одного подростка — в детскую больницу: их состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет.