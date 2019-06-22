Авиакомпании будут вывозить россиян из Грузии после 8 июля через соседние страны

Несколько авиакомпаний готовы вывезти россиян из Грузии после 8 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель вице-премьера Максима Акимова.

По его словам, авиакомпании будут вывозить россиян через аэропорты Армении и Северной Осетии. Представитель Акимова также напомнил, что в Грузию напрямую летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «Победа» и «Норд авиа», но не уточнил, какие компании займутся перевозкой российских туристов после 8 июля.

Продажи авиабилетов в Грузию уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. При этом грузинские перевозчики Georgian Airways и MyWay Airlines продолжают выполнять рейсы в Россию в обычном режиме и продавать билеты без ограничений.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нельзя развивать туризм, пока грузинская сторона не будет гарантировать безопасность российских туристов в стране.

«Экстремистские силы Грузии пытаются захватить власть. Для достижения этой цели они используют антироссийскую и русофобскую риторику, опираясь на радикалов», — также подчеркнул он.

Накануне на фоне протестов в Тбилиси президент Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Акции начались после выступления в грузинском парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который поднялся на трибуну спикера и разговаривал на русском языке. Митингующие требовали отставки спикера нижней палаты Ираклия Кобахидзе и главы МВД, допустивших выступление в парламенте депутата Госдумы. 21 июня Кобахидзе объявил об уходе.