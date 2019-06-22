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В Москве задержали активистов, которые собирали подписи за кандидата в депутаты гордумы Владимира Милова

Общество

 

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16:37 Активистов отпустили без объяснений и протоколов. «Приехал Милов, наорал на безграмотных полицейских, моих сборщиков подписей сразу отпустили», — подчеркнул политик в своем твиттере.

В Москве задержали активистов Сергея Румянцева и Евгению Федулову, которые собирали подписи за кандидата в депутаты Мосгордумы Владимира Милова. Об этом «ОВД-Инфо» сообщила волонтер калининградского штаба Алексея Навального Мария Петухова.

По ее словам, активистов задержали, когда они собирали подписи за Милова, а затем отвезли в ОВД «Коньково». Румянцев и Федулова отказались давать объяснения, поэтому их оставили в отделе на 3 часа. Петухова отметила, что полицейские не позволяют передать активистам воду. 

Это уже третья попытка Милова стать кандидатом в депутаты Мосгордумы. В 2009 году избирком не принял подписи политиков, а 2014 году он не собрал достаточного количества подписей. Политик ведет экономическую программу «Где деньги?» на YouTube-канале «Навальный LIVE».

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Теги:
сбор подписей, мосгордума, милов, kb
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