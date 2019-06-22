В ООН приняли конвенцию против домогательств на работе

Международная организация труда при ООН приняла конвенцию против насилия и домогательств на рабочих местах. Об этом говорится на сайте организации.

МОТ также разработала соответствующую рекомендацию. В документах впервые дается официальное определение насилию и домогательствам в профессиональной сфере — поведение, действие или угроза, которые могут привести к физическому, психологическому, сексуальному или экономическому ущербу. В конвенции сказано, что такое поведение может расцениваться как нарушение прав человека и представлять «угрозу равным возможностям».

Конвенцию одобрили 439 голосами, семь были против, еще 30 — воздержались, в том числе делегация из России. Документ вступит в силу через год после ратификации и станет обязательным для исполнения всеми подписавшими его странами.

Российская делегация участвовала в разработке документа, но некоторые принятые обязательства посчитала сформулированными «расплывчато и некорректно», пояснил ТАСС российский постпред Геннадий Гатилов.

Инициаторами новой редакции документов стали участники движения #MeToo, выступающие против сексуальных домогательств и в поддержку их жертв.