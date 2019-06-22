Роскомнадзор потребовал от eBay удалить объявления о продаже наград Великой Отечественной войны

Роскомнадзор потребовал от американской компании eBay удалить с сайта объявления о продаже наград времен Великой Отечественной войны. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ведомство направило интернет-аукциону требование об удалении 32 страниц с такими объявлениями. По данным Роскомандзора, eBay уже удалил 11 соответствующих постов.

Награды и знаки отличия Великой Отечественной войны не могут быть объектами отчуждения, за исключением случаев, предусмотренных законом, пояснили в Роскомнадзоре. Ведомство подчеркивает, что приобретение или сбыт государственных наград — уголовное преступление.