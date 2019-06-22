Полиция начала проверку видео о возможной фальсификации подписей в поддержку Беглова

В Санкт-Петербурге полиция начала проверку видео местного штаба Алексея Навального о возможных фальсификациях подписей в поддержку временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте управления МВД по региону.

В полиции подчеркнули, что проверку начали по инициативе Беглова, а выводы делать пока рано.

Накануне петербургский штаб Навального опубликовал видео «Как рисуют подписи за Беглова». В нем утверждалось, что в администрации Выборгского района сотрудники государственных учреждений заполняют подписные листы за Беглова, используя при этом персональные данные граждан.

Активисты штаба пообещали подать в Следственный комитет жалобу о фальсификации избирательных документов (ст. 142 УК). Беглов назвал видео «провокацией, злым умыслом или какой-то глупостью».

Напомним, Беглов собирается участвовать в сентябрьских выборах губернатора Петербурга как самовыдвиженец, поэтому для регистрации ему необходимо собрать подписи избирателей.