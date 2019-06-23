Президент Грузии призвала российских туристов продолжать приезжать в страну

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила за то, чтобы в страну продолжали приезжать российские туристы, сообщает телеканал Euronews.

«Туристы должны иметь возможность приезжать к нам, потому что они обожают Грузию. А политики и руководители должны найти решение проблемы, которая стала причиной произошедшего. Разрешить эту проблему означает вновь объединить грузинские территории», — сказала она.

Зурабишвили добавила, что происходящее в стране не должно отражаться на туристах и населении и «сказываться на мирной обстановке, которая несмотря ни на что сложилась в Грузии».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с 8 июля. После этого Минтранс сообщил, что грузинские авиакомпании с этого же дня временно не смогут летать в Россию. Сообщалось, что несколько российских авиакомпаний после 8 июля будут вывозить россиян из Грузии через соседние страны.

Решение о прекращении авиасообщения было связано с протестами в Тбилиси, которые в Кремле назвали «русофобской провокацией». Митинги начались 20 июня после выступления в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который говорил на русском языке с места, предназначенного для спикера парламента. Участники акции требовали отставки спикера нижней палаты Ираклия Кобахидзе и главы МВД, допустивших выступление в парламенте депутата Госдумы. 21 июня Кобахидзе объявил об уходе.