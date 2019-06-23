НАК сообщил об убийстве в Дагестане двух сторонников «Исламского государства»

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил об убийстве в Дагестане двух предполагаемых сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает РБК.

Убитые были жителями Махачкалы, их имена не называются. По информации НАК, они планировали напасть на сотрудников правоохранительных органов.

Двое жителей Махачкалы ехали на машине по Хасавюртовскому району Дагестана, когда они были между населенными пунктами Эндирей и Карланюрт, силовики попытались остановить машину и потребовать от находившихся внутри сдаться. В ответ двое открыли огонь.

В ходе перестрелки оба находившихся в машине были убиты. Среди гражданского населения и силовиков пострадавших нет. В машине, на которой ехали жители Махачкалы, нашли оружие и боеприпасы.

В конце апреля ФСБ сообщала о задержании в Подмосковье семерых предполагаемых участников «Исламского государства». Их заподозрили в агитации по привлечению новых сторонников и призывах к нападениям на полицейских.