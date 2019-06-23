Во время попытки переворота в Эфиопии погибли несколько чиновников

Несколько высокопоставленных чиновников Эфиопии были убиты во время попытки переворота в штате Амхара, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение страны.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед заявил, что среди убитых — генеральный директор штаба Эфиопии Сир Меконнен. По данным государственных СМИ, погибли также глава регионального правительства Амхары Амбахью Меконнен и его советник.

Организатором попытки переворота называют главу службы безопасности штата Асамнова Циге.

Стрельба также была в столице Эфиопии Аддис-Абебе, сообщило посольство США. Местные жители рассказали Reuters о стрельбе недалеко от международного аэропорта Боле. Также жители страны сообщают об отключении интернета, хотя официально правительство об этом не заявляло.

В Эфиопии в следующем году должны пройти парламентские выборы. Некоторые оппозиционные группы призвали провести их вовремя, несмотря на беспорядки в стране.