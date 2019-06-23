В Петербурге задержали замглавы штаба Навального после публикации видео о возможной фальсификации подписей за Беглова

обновление Гусева сообщила, что ее отпустили.

В Петербурге задержали заместителя главы штаба политика Алексея Навального Ольгу Гусеву, сообщил «МБХ медиа» начальник штаба Александр Шуршев и подтвердила она сама.

Позже менеджер проектов Фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков рассказал изданию, что Гусеву задержали по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК). Он уточнил, что ее везут в отделение полиции на Васильевском острове.

Гусева является одним из авторов видео, на котором, как утверждается, показана фальсификация подписей в поддержку действующего главы Петербурга Александра Беглова на предстоящих губернаторских выборах. Полиция заявила о проверке после публикации видеозаписи, ее инициатором выступил сам Беглов.