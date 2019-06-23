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В NASA заявили о возможном обнаружении жизни на Марсе

Общество

 

Марсоход Curiosity NASA обнаружил большое количества метана в воздухе Марса, что может свидетельствовать о наличии на планете микробов. Об этом сообщает The New York Times. 

Ученые предполагают, что метан появился на Марсе относительно недавно. Это связано с тем, что его молекулы на планете могли разложиться за несколько веков. Также существует версия, согласно которой метан выходит из разломов планеты, и появился на ней достаточно давно. 

«Учитывая этот удивительный результат, мы отменили выходные, чтобы провести дополнительный эксперимент», — сообщил научный сотрудник Эшвин Васавада.

Впервые об обнаружении метана на Марсе ученые сообщили 15 лет назад. Однако некоторые ученые говорили, что тогда приборы ошибочно показывали обнаружение метана. 

Теги:
космос, марс, nasa, em
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