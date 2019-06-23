Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия ею уязвимости самолетов 737 MAX

Более 400 пилотов подали иск к компании Boeing из-за сокрытия ею уязвимости в самолетах модели 737 MAX. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные материалы.

Они обвинили компанию в «беспрецедентном сокрытии» недостатков на этапе проектирования самолета. Пилоты считают, что компания сделала это умышленно.

Помимо этого, они заявили о психологических проблемах из-за действий компании и материальных убытках. Также пилоты утверждают, что «страдают и продолжают страдать от значительной потери заработной платы, <...> от экономического и неэкономического ущерба».

Заседание по этому делу состоится в октябре в чикагском суде.

В течение года с самолетами 737 MAX произошло две авиакатастрофы. В ноябре прошлого года при крушении лайнера 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. В марте 2019 года в Эфиопии разбился самолет этой же модели авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибли 157 человек.

После крушения страны Европейского Союза, Азии и Африки, а также США временно закрыли для этой модели свое воздушное пространство. Росавиация также запретила полеты этой модели Boeing в воздушном пространстве России.