В Москве и других городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел и политических репрессий

В Москве на проспекте Академика Сахарова проходит согласованный митинг «Общество требует справедливости», организованный Либертарианской партией и Профсоюзом журналистов. Сначала мероприятие заявлялось как митинг в поддержку журналиста-расследователя «Медузы» Ивана Голунова, однако уголовное преследование против него прекратили 11 июня.

Акция в Москве. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

Теперь организаторы утверждают, что это акция против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, а также за гуманизацию правоохранительной системы. По данным «Белого счетчика», в акции участвуют 2,8 тысячи человек.

Акция в Москве. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

«Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема, с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении "Нового величия", "Сети" (движение признано террористическим и запрещено в России — ред.), Азата Мифтахова, Анастасии Шевченко и других политических заключенных», — пишут на странице мероприятия в фейсбуке.

Акция в Москве. Фото: Виктория Одиссонова/«Новая газета»

На акции выступила, в частности, мать Анны Павликовой Юлия. «Сейчас идут суды — пожалуйста, приходите поддержите ребят. Это поддержка очень нам помогает. Еще можно писать письма заключенным через Росузник. Давайте вместе остановим этот произвол. Пусть власти нас услышат. Свободу нашим детям! Свободу политзаключенным!» — сказала она.

Протестные акции 23 июня проходят по всей России — в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в других городах. В Петербурге полиция заявила, что планирует «жестко пресекать» нарушения порядка, так как в городе 23 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса. В Новокузнецке, Ростове-на-Дону и Самаре проходят серии пикетов, в Омске и Казани — массовые пикеты. В некоторых городах, например, во Владивостоке и Хабаровске, акции уже закончились.

Во Владивостоке пикет журналистов продолжался около часа и собрал больше 30 участников. Пикет прошёл мирно. Журналисты собирали подписи под обращением к главе СК и генпрокурору о проведении полного и тщательного расследования по делу Ивана Голунова. pic.twitter.com/RwJkn6OC2N — Профсоюз журналистов (@PZhurnalist) June 23, 2019

Мероприятия в поддержку Ивана Голунова и других преследуемых по антинаркотическим статьям проходили в июне уже дважды. 12 июня состоялся несогласованный марш, по итогам которого было задержано не менее 530 человек, согласно данным «ОВД-Инфо». Протестующие собирались пройти от метро «Чистые пруды» мимо здания ФСБ на Лубянке к Петровке, 38, где находится ГУ МВД по Москве.

16 июня на проспекте Академика Сахарова прошел согласованный митинг «Закон и справедливость для всех», организованный главредом «Московского комсомольца» Павлом Гусевым, редактором RT Екатериной Винокуровой и главой Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. По оценкам разных изданий, на акцию пришло от 500 до тысячи человек; по данным МВД — 1600 человек.