Основатель Georgian Airways заявил об отсутствии у авиакомпании долгов перед Россией

Основатель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаяшвили заявил, что у нее нет долгов перед Россией, передает Commersant.

Он рассказал, что несколько лет назад у Georgian Airways действительно был долг перед Россией в 3 млн долларов. По словам Гаяшвили, тогда российские власти сказали, что если он будет погашен хотя бы частично, тогда Georgian Airways станет единственной авиакомпанией, выполняющей рейсы в Россию.

«Тогда наша компания заплатила 2 миллиона долларов», — уточнил он.

Ранее российский Минтранс сообщил, что грузинские авиакомпании с 8 июля временно не смогут летать в Россию. В министерстве объяснили, что такие меры необходимы для обеспечения достаточной авиационной безопасности. Также оно заявило о непогашенной с 2008 года задолженности грузинской стороны за навигационное обслуживание.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию с 8 июля. Решение о прекращении авиасообщения было связано с протестами в Тбилиси, которые в Кремле назвали «русофобской провокацией».