В Грозном неизвестный напал на сотрудников ДПС

обновление В региональном управлении МВД сообщили, что нападавший ранил полицейского и сотрудника Росгвардии. В ходе произошедшего он был убит.

В Грозном произошло нападение на сотрудников ДПС, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в Северо-Кавказском федеральном округе, а также РЕН ТВ и Baza без указания источников.

«Сегодня вечером в Грозном на улице Асланбека Шерипова сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов. Водитель машины внезапно нанес удар ножом сотруднику полиции», — рассказал собеседник Интерфакса. РЕН ТВ утверждает, что нападение на полицейских произошлона улице Лорсанова.

По словам собеседника Интерфакса, силовики использовали огнестрельное оружие, нападавший был убит. Его личность сейчас устанавливают. Другой источник Интерфакса уточнил, что в ходе произошедшего пострадали двое полицейских.

Baza сообщает о двух напавших на сотрудников ДПС, в ходе происходящего один из них был убит. По информации издания, нападавшие были вооружены ружьем и двустволкой.