Украинский ЦИК отказал кандидатам от партии Саакашвили в регистрации на выборах в Раду

Центризбирком Украины отказал в регистрации на выборах 21 июля кандидатам в депутаты Рады от партии «Рух новых сил» («Движение новых сил») Михаила Саакашвили, говорится в сообщении комисии. В регистрации также отказали членам Коммунистической партии за пропаганду советской символики.

В избиркоме посчитали, что внеочередной съезд партии Саакашвили 10 июня, на котором утвердили избирательный список кандидатов, прошел в нарушение требований ее устава. ЦИК намерена передать копии протоколов съезда для проверки в полицию.

О выдвижении новой партии Саакашвили на досрочные выборы было объявлено спустя неделю после соответствующего указа президента Владимира Зеленского. Саакашвили допускал, что лично ему могут отказать в регистрации из-за того, что он не жил в стране последние необходимые по закону 5 лет. При этом создавать альянс с силами Виталия Кличко и «Гражданской позицией» Саакашвили отказывался.