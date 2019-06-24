Кандидат от оппозиции победил на повторных выборах мэра Стамбула

Кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу победил на выборах мэра Стамбула с 54% голосов, сообщает агентство Anadolu.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган уже поздравил его с победой. Ранее он отмечал, что партия, которая выиграет в Стамбуле, победит и во всей стране. Во время первых выборов в марте победил также Имамоглу, однако ЦИК отменил результаты из-за предполагаемых нарушений.

Эта первая с 1994 года победа кандидата от Народно-республиканской партии в Стамбуле и столице Анкаре (там победил Мансур Яваш, также кандидат от НРП). По результатам мартовских выборов правящая партия Эрдогана потеряла контроль еще в ряде крупных городов и провинциях, сохранив за собой большинство в целом по стране.